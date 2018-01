Gordon geeft straalbezopen interview aan Radio 538-dj Edwin Evers

Volgens Gordon, die onophoudelijk gierde van het lachen, sprak hij op de rode loper ettelijke supersterren zoals talkshowhost Oprah Winfrey, actrice Helen Mirren (kort daarvoor in een sokkenwinkel), de Australische acteur Chris Hemsworth - 'de man van mijn dromen na tig mislukte relaties' - en zijn Britse collega Matt Smith (Prins Philip in de Netflix-hitserie The Crown). ,,Het is zo onwerkelijk dat ik dit mag meemaken'', aldus een met een dubbele tong pratende Goor in Evers' ochtendshow.



Goor, die onlangs net niet in het huwelijksbootje stapte met potentiële echtgenoten Rogier en Manuel, was voor de derde keer aanwezig bij de Golden Globes. Deze maal op uitnodiging van een Vlaamse showbizzjournaliste. Samen met haar liep hij ook nog Hollywoodlegende Jack Nicholson (80) tegen het lijf. ,,Net iets te oud voor mij, dat gaat 'm echt niet worden'', aldus een bulderende Gordon die eerlijk toegaf dat hij een borreltje te veel op had.



,,Volgens mij hebben we hier een Erica Terpstra-momentje'', vatte Edwin Evers de sfeer tijdens het korte, hilarische gesprek samen. Terpstra deed in 2010, tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver, met een dubbele tong verslag van de Nederlandse prestaties aldaar. Na haar interview met Evers ontstond een golf negatieve reacties. Terpstra zou tijdens de uitzending dronken zijn geweest, zo werd gesteld. De toenmalige NOC*NSF-voorzitter verklaarde later dat ze inderdaad een wijntje had gedronken, maar vooral doodmoe was geweest.