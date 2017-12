Gordon houdt tóch date over aan programma

Musical awards En de genomineerden zijn...

14 december Met nominaties in de drie belangrijkste categorieën zijn De Marathon en Was getekend, Annie M.G. Schmidt de favorieten van de vakjury van de Musical Awards. Maar onderschat Fiddler On the Roof niet: die musical kan, met in totaal acht nominaties, de grote winnaar worden tijdens de uitreiking op 24 januari.