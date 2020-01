Gordon: Ik hoop dat jongeren weer respect krijgen voor ouderen

Volgens Gordon zijn de hoofdpersonen in 100 Jaar Jong ‘mensen die daadwerkelijk iets hebben betekend voor de Nederlandse samenleving’ en ‘nog kunnen vertellen over normen en waarden van vroeger en hoe anders het eraan toeging’. ,,Ik hoop ook echt dat dit voor veel mensen een eyeopener kan zijn, met name jeugdige kijkers", vertelt Gordon tegen BuzzE. ,,Ik hoop dat die gewoon weer een beetje respect terugkrijgen voor ouderen en voor de samenleving." Dat respect is nu soms ver te zoeken, vindt Gordon. ,,Ik vind dat social media wel voor een respectloosheid heeft gezorgd."

Levenslessen

Gordon heeft zelf in ieder geval enkele fantastische levenslessen geleerd tijdens de opnames. ,,De belangrijkste is denk ik dat ik nooit chagrijnig moet zijn en altijd positief moet blijven", zegt hij. ,,Die mensen hebben echt alles al meegemaakt. Verlies van kinderen, van broers en zussen, hun hele familie of wat dan ook. Door positief te blijven blijven ze het leven gewoon omarmen."



Mensen zouden minder moeten ‘zeiken’ om kleine dingen, denkt Gordon. ,,Dat heb ik zelf natuurlijk genoeg meegemaakt het afgelopen halfjaar. Dat je echt denkt: wat ben je eigenlijk een lul."



In 100 Jaar Jong volgt Gordon een groep uitgesproken honderdplussers. Ze geven onder meer een kijkje in hun leven en delen hun levensverhalen. De eerste aflevering wordt maandag op SBS6 uitgezonden.