Gordon kijkt angstvallig toe hoe Rogier voor de leeuwen wordt gegooid

Het trio vliegt vanavond in de laatste aflevering van Gordon gaat trouwen, maar met wie? per helikopter naar een viersterren safari lodge vlakbij Kaapstad. ,,We gaan op safari. Maar wel één op één'', legt Gordon na de landing uit met een welkomstcocktail in zijn handen.



Nadat hij wat tijd met Rogier doorbrengt - die zich naar eigen zeggen beter op zijn gemak voelt als hij alleen met Gordon is - is Manuel aan de beurt. ,,Ze zijn zo prachtig'', concludeert Gordon als hij met de Italiaanse steward langs drie leeuwen rijdt.



Maar dan blokkeert één van de beesten de weg wanneer de jeep met Rogier hun verblijfplaats nadert. ,,Oh nee! Wat eng!'', roept Gordon verschrikt uit als duidelijk wordt dat Rogier en zijn chauffeur zijn ingesloten. Wanneer ze na wat achter- en vooruit rijden weten weg te komen, roept Manuel ietwat cynisch richting zijn concurrent: ,,Ik heb die leeuw geregeld om jou te vermoorden.''



Gordon, op jammerlijke toon: ,,Daar gaat mijn huwelijk.''