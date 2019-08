Gordon mag verslavingskliniek verlaten: ‘Moeilijkste reis komt nu’

Na een maand in een verslavingskliniek te hebben gezeten, mag Gordon naar huis toe. Dat schrijft hij in een uitgebreide post op zijn facebookpagina. Het was een zware tijd voor de entertainer, bekent hij. ‘Ik hoop dat elke traan die ik hier heb gelaten staat voor een glimlach in de toekomst.’

Halverwege juli verraste Gordon met het nieuws dat hij zichzelf had laten opnemen in een afkickkliniek. De presentator, die in zijn biografie liet optekenen met enige regelmaat cocaïne te gebruiken, noemde het ‘een heftige, maar de enige juiste beslissing’. Nu is hij trots dat het gelukt is. ‘Lieve mensen, I did it! Een maand lang in rehab om mijn verslavingen te overwinnen en mag ik morgen naar huis!’

Gordon houdt er rekening mee dat de komende periode zwaar gaat worden. ‘De moeilijkste reis gaat nu nog komen in een maatschappij waar drank en drugs vrijelijk te verkrijgen zijn. Voor mij was de maat vol ,maar de erkenning van je machteloosheid naar de substantie toe is de grootste stap, én die heb ik gezet.’

De tijd dat Gordon in de kliniek zat, kwam hij zichzelf flink tegen. ‘Ik hoop dat elke traan die ik hier heb gelaten staat voor een glimlach in de toekomst, want dat belooft dan een zeer leuke tweede helft van mijn leven te worden. Ik ga het nog heel moeilijk krijgen, maar met de steun van mijn beste vrienden en familie moet het me lukken. Wat heb ik veel geleerd hier maar vooral om weer van mezelf te houden want dat deed ik al jaren niet meer.’

Onvergetelijke ervaring

Met een tevreden blik kijkt hij nu terug op zijn tijd in de rehab. ‘Ik heb een onvergetelijke ervaring mogen beleven en waanzinnige inspirerende mensen ontmoet en nieuwe vrienden gemaakt.’ Gordon raadt anderen zelfs aan om ook zoiets te ondernemen. ‘Eigenlijk zou iedereen eens moeten doen wat ik nu heb gedaan gewoon eens tijd voor jezelf nemen. Ik kon het mij veroorloven om dat in een vijfsterreresort te doen, maar het was allesbehalve makkelijk of een vakantie.’

Voorlopig duikt Gordon nog niet op in talkshows om over zijn afkickperiode te vertellen, stelt hij. ‘Na een jaar heb ik recht van spreken en dan hoop ik het nieuws te verspreiden van een leven zonder invloed in plaats van onder invloed. Wekenlang intensieve therapieën en gesprekken hebben zijn vruchten afgeworpen, maar ook de mindset naar een andere gezondere levensstijl doen mij meer dan goed. Ik viel als bonus ook nog even 6 kilo af in een maand en mijn Diabetes type II is zo goed als weg!’

Liefde

Gordon bedankt iedereen die hem heeft gesteund. ‘Dat heeft me ook zo sterk gemaakt, onwijs lief en bedankt! Mijn leven heeft een andere weg gekregen en die kans pak ik met beide handen aan. Het universum leidt me al sinds jaar en dag en ook hier bracht het mij om mezelf weer te hervinden en te herpakken. Ik ben geen ex-verslaafde want die bestaan helaas niet, ik ben voor de rest van mijn leven in herstel en ik weet gewoon dat dit leven mooier beter en leuker gaat worden dan om jezelf te verdoven voor de werkelijkheid en de eenzaamheid.’