Gordon op huizenjacht in Kaapstad en Fred heeft weer glimmende huid

Franse rockfamilie Hallyday verscheurd over postuum album

17:15 De twee oudste kinderen van de in december overleden Franse rockster Johnny Hallyday eisen invloed op de inhoud van het postume album van hun vader, dat binnenkort wordt uitgebracht. Zo niet, dan eisen ze 10.000 euro per dag dat er geen gehoor aan hun eis wordt gegeven. De zaak dient morgen in Parijs.