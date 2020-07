Gordon openhartig: na avond vol drank en drugs iedereen de deur uitgegooid

Het is geen alledaagse setting voor een interview. Gordon schoof in het Concertgebouw in Amsterdam aan voor het gesprek over zijn turbulente jaar. De locatie doet denken aan exclusief gesprek met de koning, maar de entertainer heeft er een goede reden voor. Dit is de plek waar hij in 2016 afscheid nam van zijn muziekcarrière. Dyantha Brooks: ,,En hij zal vanavond vertellen of dat inderdaad zo blijft.” Gordon koos bewust voor Brooks als gesprekspartner. Hij koos zelf voor Shownieuws om zijn verhaal eenmalig te doen. In het gesprek dat volgde, dwong hij af dat de 31-jarige presentatrice het interview zou doen. Hij noemt haar een ‘nieuw talent’ en ‘onbevooroordeeld'.

Dikke streep

Hij is volgens Brooks over alles open en neemt geen blad voor de mond. Dat ondersteunt de teaser die SBS 6 heeft vrijgegeven van het gesprek. Gordon vertelt openhartig dat hij op avonden wel 4 gram cocaïne gebruikte en daarnaast nog 25 glazen wodka-cola light wegtikte. Na weer zo'n avond is de maat vol. ,,Ik wil en kan dit niet meer. Letterlijk om 00.00 uur heb ik er een streep onder gezet en iedereen de deur uitgegooid. En de volgende dag was de eerste nieuwe dag in mijn leven.”



Gordon laat volgens Brooks een andere kant van zichzelf zien. Ze had hem voor het gesprek nog nooit ontmoet, maar zegt: ,,Iedereen kent hem natuurlijk van lachen, gieren en brullen. Maar in dit interview is dat vaak niet zo. Het is pittig. Heel serieus. Hij doet zijn verhaal om anderen te helpen. Dit gaat niet alleen om Gordon zelf. En we bespreken zijn verhaal ook met onder anderen verslavingsdeskundige Bram Bakker.”



Brooks sprak een uur met de entertainer, maar toch is er voor gekozen om het interview in Shownieuws uit te zenden. Daardoor zullen er fragmenten te zien zijn uit het gesprek, terwijl Bakker en showkenners Evert Santegoeds en Albert Verlinde in gesprek gaan. Een langere versie van het interview zal de zender wel online aanbieden.



Het interview met Gordon is vanavond vanaf 22.50 uur te zien bij SBS 6.