Gordon Ramsay krijgt culinair reisprogramma

De televisiekok kwam het concept van zijn nieuwe programma zelf uitleggen tijdens de najaarspresentatie van National Geographic in Los Angeles. In de show gaat het niet alleen over het eten zelf, maar ook over de tradities, gebruiken en etiquette eromheen, zo liet Gordon weten. Hij gaat dit najaar aan de slag voor de serie, en heeft daar zin in. ,,Mijn passie voor avontuur heeft me niet alleen een betere kok gemaakt, maar ook een fervente onderzoeker van andere culturen."