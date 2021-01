Gordon schakelt advocaat in na beschuldiging van Joling over cokegebruik

UpdateGordon is helemaal klaar met Gerard Joling. Laatstgenoemde stelde gisteravond dat hem ter ore was gekomen dat Gordon weer ‘zwaar aan de coke en drank zit’. Die beschuldiging gaat Gordon te ver. Aan RTL Boulevard laat hij vandaag weten een advocaat in de arm te nemen om ‘de smadelijke lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen’.

Gordon introduceerde zijn hondje Toto zo’n twee weken geleden aan de buitenwereld. Om mensen positiviteit te brengen wil de presentator samen met Toto bij mensen op bezoek of met ze videobellen. Niet een heel goed idee, stelde de Koninklijke Hondenbescherming al eerder. De uitspraken van de organisatie schoten bij Gordon direct in het verkeerde keelgat. ,,Nou, echt, lik mijn reet!” reageerde hij boos in een video op Facebook.



Ook Gerard Joling heeft zo zijn mening over Gordons nieuwe puppy. Gisteren liet hij in Shownieuws los het niet verstandig te vinden dat mensen ‘in deze tijd’ een viervoeter kopen, mede omdat er volgens Joling veel hondjes zouden worden doorgefokt. ,,Dit is toch al het vierde hondje wat Gordon heeft? Dan is hij het straks weer zat en dan... Maar goed, hij moet het zelf weten”, deed Joling er nog een schepje bovenop.



De uitspraken van Joling bleven niet onopgemerkt bij Gordon en al snel kwam hij, behoorlijk gepikeerd, met een reactie via zijn pagina op Facebook. ‘Daar heb je dan twintig jaar mee samengewerkt. De juiste keuze gemaakt om voorgoed afstand (van Gerard, red.) te doen. Als ik iemand terecht bij het grof vuil heb gezet, is hij het wel’, schreef Gordon.

Dolksteken

Joling kon het op zijn beurt weer niet laten om de boze reactie van Gordon te negeren en dus sneerde hij gisteravond in RTL Boulevard terug: ,,Over dolksteken gesproken, ik heb er al veertig van hem gehad. Dus daar hoeven we ons niet zo druk over te maken.” Bovendien is Joling van mening dat hij niets verkeerds heeft gezegd over de viervoeter van Gordon. ,,Daar ben ik heel netjes over geweest. Ik heb gezegd dat hij hiervoor ook honden heeft gehad, maar dat hij er geen tijd meer voor had.”

Quote Over dolksteken gesproken, ik heb er al veertig van hem gehad Gerard Joling

De zanger is van mening dat Gordon ‘als een gestoken wesp’ reageert. Dat zou volgens Joling te maken kunnen hebben met wat geruchten die hem ter ore kwamen. ,,Ik heb van vrienden gehoord dat hij weer zwaar aan de coke zit en weer snuift en genoeg drinkt. Misschien is dat de reden dat hij zo enorm agressief reageert.”



Hoe dan ook, Joling hoopt dat Gordon en puppy Toto het samen fijn krijgen. ,,Maar val mij niet lastig. Dit werkt alleen maar tegen hem. Dit zijn hele gemene, zware berichten en dat moet hij niet doen. Want daar wordt hij echt niet blij van. Maar ik heb er heel erg om gelachen hier in de studio.”

Advocaat

De soap blijkt echter niet te stoppen, want vandaag reageert Gordon weer op de uitlatingen van Joling. Gordon laat aan RTL Boulevard weten een advocaat te hebben ingeschakeld. ,,Ik heb mijn advocaat Jaap Versteeg opdracht gegeven de media in rechte te betrekken en vanaf morgen te starten met een bodemprocedure om de smadelijke lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen.”



Gordon is overigens laaiend om het feit dat Joling het gerucht over zijn cokegebruik weer aanhaalt. ,,Dat vervolgens mijn ex-collega Gerard nog even zijn plasje erover moet doen, zegt meer over zijn karakter. Ik ben in herstel en zal dat mijn hele leven blijven. Ik ben dit jaar heerlijk clean begonnen. Er circuleren diverse filmpjes rond op internet van een ladderzatte meneer Joling die mij afgelopen 24 uur weer zijn toegestuurd. Ik zou eerst mijn eigen drankprobleem eens benoemen alvorens je kwetsende en onnodig grievende uitspraken doet aan het adres van een persoon die er tenminste openlijk voor uitkomt.”

