Gordon scoort met imitatie van Donald Trump: ‘Kon ik maar even Biden zijn’

Met een blonde pruik op, Donald Trump-zonnebankbruin, in pak in de oval office met een portret van Joe Biden. Zo kwam Gordon gisteravond plots in beeld toen de eerste tonen van Kon ik maar even bij je zijn werden gespeeld bij Even tot hier . Gordon zong de ballade met een nieuwe tekst, waarin de Amerikaanse president het slecht kan verkroppen dat hij afscheid moet nemen van het Witte Huis. Kijkers thuis genoten duidelijk van het optreden van Gordon als Trump, die ook de gezichtsuitdrukkingen van de Amerikaan nabootste. ‘Ik kan niet meer!’, schrijft iemand bij de beelden. Een ander uit zijn respect voor de entertainer: ‘Je kunt van Gordon vinden wat je wilt, maar dit is toch wel weer briljant, ook qua zelfspot (al zal het idee van Van der Laan en Woe afkomen).’ Weer een andere twitteraar noemt het ‘fenomenaal’. Het zijn allemaal tweets die op tientallen likes kunnen rekenen.

Geschiedenis

De makers van Even tot hier hebben een flinke geschiedenis met Gordon. In 2014 zegde hij op het laatste moment af voor hun vorige programma De Kwis, omdat hij niet blij zou zijn geweest met een grap. Des tijds werd er een uitzending opgenomen met een kartonnen Gordon. Twee jaar later was hij alsnog te zien in het programma, toen Van der Laan en Woe vol blijdschap het einde van zijn zangcarrière bezongen. De zanger kwam toen ook nog een duit in het zakje doen. Inmiddels is hij weer terug als zanger.



Even tot hier is een kijkcijferhit op NPO 1. Bijna 1,4 miljoen kijkers schakelden in voor de satirische show. De RTL 4-show Oh wat een jaar deed het nog net iets beter met 1,6 miljoen kijkers op prime time. Het best bekeken programma van de zaterdag was de intocht van Sinterklaas met 2,2 miljoen kijkers.