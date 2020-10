Gordon staat stil bij overlijden moeder: ‘Ik heb je meer dan ooit nodig’

Gordon, die eind september naar eigen zeggen beroofd en ernstig mishandeld werd in zijn appartement in Amsterdam-Zuid, blikt vandaag in een emotioneel bericht terug op de band die hij had met zijn moeder. De SBS 6-presentator stelt ‘onuitwisbare mooie herinneringen aan haar grappen en grollen’ te hebben en denkt terug aan de reisjes die hij met haar maakte, onder meer naar Moskou en Las Vegas.



‘Mijn mama was er een met een handleiding maar wat heb ik haar meer dan ooit nodig’, valt er te lezen in Gordons bericht. Hij is er heilig van overtuigd dat zijn moeder hem twee weken geleden, tijdens de overal in zijn huis, heeft gered. ‘Dat weet ik wel zeker. Dus vandaag zal ik stil zijn, weer kind zijn om haar te laten weten hoe onmetelijk ik haar mis. Forever.’



Bijna twee weken geleden deed Gordon zijn verhaal aan De Telegraaf. In het interview vertelde hij onder meer te zijn vastgebonden en met de dood te zijn bedreigd. De twee indringers, die een mes op zijn keel zouden hebben gezet, namen zijn pinpas, creditcards en dure sieraden mee, waaronder een Rolex-horloge. Gordon was ervan overtuigd dat de overvallers hem zouden vermoorden. ,,Het leek een nachtmerrie. Ik ben geslagen, geschopt, vernederd en ze dreigden me dood te steken. Ik was ervan overtuigd dat ik zou worden vermoord. Ik probeerde rustig tegen de daders te praten, maar ze bleven maar tegen me schreeuwen.”