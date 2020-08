Gordon stelt concerten uit vanwege coronarisico's

Ellie Goulding breekt lans voor gespierde vrouwen: ‘Niet eng om sterk te zijn’

19 augustus Zangeres Ellie Goulding (33) vindt dat er maar weinig gespierde vrouwen te zien zijn in de media, terwijl er niets mis is met een bijzonder afgetraind lijf. Sporten is voor de Britse enorm belangrijk - en dan vooral mentaal. ‘Het is niet intimiderend of angstaanjagend om sterk te zijn.’