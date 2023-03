Gordon ten huwelijk gevraagd door vriend Gavin: ‘Ik kan niet stoppen met huilen’

Koning Wil­lem-Alexan­der en prinses Beatrix gaan samen avondje uit

Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix gaan volgende maand samen een avondje uit in Den Haag. Zij zullen op donderdagavond 13 april de balletvoorstelling One of a Kind in cultuurpaleis Amare bezoeken, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.