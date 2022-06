Gordon zet peperdure huizen te koop en blijft voorgoed in Dubai wonen

De zanger en presentator emigreerde vorig jaar naar Dubai. Het huis in Blaricum, waar hij 22 jaar in woonde, wist hij al te verkopen, maar nu is het ook tijd om zijn andere twee stulpjes op de huizenmarkt aan te bieden. ‘Ik ben verdergegaan en kwam tot de conclusie dat drie huizen in drie continenten een beetje te veel van het goede is. Ik heb hier (in Dubai, red.) mijn ‘happy place’ gevonden en hoef niet meer verder te zoeken. Dit is waar ik naar verlangde’, schrijft Gordon vandaag in een bericht op Instagram.