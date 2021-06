Gordon ziet toch af van maagverkleining in België

Chrissy Teigen biedt excuses aan na online pesten: ‘Ik was een trol’

14 juni Chrissy Teigen was onzeker, onvolwassen en wilde zich bewijzen voor vreemden. Daarom deed ze aan cyberpesten. Dat schrijft het model en de vrouw van John Legend vandaag in een open brief aan al haar slachtoffers, waarin ze haar excuses aanbiedt voor haar gedrag. ‘Ik zeg dit niet om sympathie te krijgen. Mijn gedrag is niet te rechtvaardigen. Ik ben hier geen slachtoffer.’