Gortdroge Vlaming Jeroom Snelders presenteert The Roast Johnny de Mol

update Queen weer aan kop, Billy Joel nieuwkomer in top-3 Top 2000

19:43 Het kon niet missen, zeker niet nu de film Bohemian Rhapsody in de bioscoop een kassucces blijkt: Queen voert dit jaar de Top 2000 aan, voor de zestiende keer. De laatste keer dat Bohemian Rhapsody niet bovenaan stond was in 2015 (Imagine van John Lennon). Nieuw in de top-3 is Billy Joel. Zijn Piano Man was al jaren bezig aan een opmars en staat nu op de derde plaats.