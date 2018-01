Gossip Girl verdwijnt van Netflix

Gossip Girl werd in 2007 onder jongeren een onverwacht groot succes. Er werden zes seizoenen van gemaakt, de serie stopte in 2013. Acteurs als Blake Lively, die in de huid kroop van elitemeisje Serena van der Woodsen, en Leighton Meester (Blair Waldorf) vestigden met hun rollen hun naam in Hollywood.