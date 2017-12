Gouden Film voor Huisvrouwen Bestaan Niet

In de komedie worden twee zussen en hun moeder gedwongen om hun verschillen aan de kant te schuiven en na te denken over het leven en huishouden dat ze voeren. De film is gebaseerd op de succesvolle theatervoorstelling De Huisvrouwmonologen. Het scenario is geschreven door cabaretier Richard Kemper en de regie is in handen van Aniëlle Webster. De hoofdrollen worden vertolkt door Eva van de Wijdeven, Jelka van Houten en Loes Luca. Daarnaast zijn ook Kay Greidanus, Jim Bakkum, Waldemar Torenstra, Leo Alkemade, Fred van Leer en Richard Kemper te zien in de komedie.