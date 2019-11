Gouden Film voor Sinterklaasfilm

Operatie geslaagd voor chauffeur Johan Derksen

16:33 Johan Derksen kan straks voor zijn muziektour weer beschikken over Aleksandra Plug. De zangeres, beter bekend als AJ Plug, is succesvol geholpen aan slokdarmkanker. ,,Mijn vrouw gaat haar vandaag ophalen uit het ziekenhuis waar ze geopereerd is. Haar slokdarm is verwijderd en er zijn geen uitzaaiingen”, aldus Derksen.