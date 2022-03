Grammy-optreden Kanye West geschrapt vanwege online-uitlatingen

Donderdag nog werd Ye, voorheen bekend als Kanye West, voor 24 uur van Instagram verbannen. De rapper kon niets posten, geen reacties achterlaten en ook geen privéberichten sturen nadat hij de regels rond hatelijke taal en pestgedrag had overtreden.



West gebruikte een racistische term toen hij een bericht plaatste over Trevor Noah. Die had in zijn The Daily Show besproken dat hij het eng vond om te zien hoe West zijn ex-vrouw Kim Kardashian lastig valt op social media. Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft aan entertainmentwebsite TMZ laten weten dat de maatregelen tegen West worden opgeschroefd als hij opnieuw in de fout gaat.



Tot zaterdag was het niet duidelijk dat West zou optreden bij de uitreiking van de Grammy Awards op 4 april. Zijn naam was waarschijnlijk al geschrapt voordat eerder deze week de artiesten bekend werden gemaakt.