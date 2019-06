Gratis naar Muse: leuk maar wel anders

,,Zo zijn we vorige week ook naar Phil Collins geweest", zegt Harm Jansen. ,,Niet naar Bon Jovi want toen was het slecht weer. Dit is veel leuker. Lekker relaxed een beetje mensen kijken. We waren hier 's middags al, dit is een goedkoop dagje uit.”



,,Zo'n concert is best duur", vult Koen Jansen aan. ,,Een kaartje kost tachtig euro en dan besteed je ook nog een flink bedrag aan eten en drinken. Het is niet dat we het niet kunnen betalen. We gaan vaak naar concerten. Dit is gewoon anders en ook leuk. Je krijgt de sfeer mee en je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Om een uur of half elf pakken we de pendelbus naar het station. Dan zijn we weg voordat de grote massa komt.”