Gravin Eloise op de kiek met grote liefde en Chantal worstelt met peuterpuberteit

Cabaretier Guido Weijers: ‘Ik wil niet bevriezen als de pleuris uitbreekt’

12:42 Wat heeft cabaretier Guido Weijers in de coronaperiode geleerd? Eén ding is zeker: hij heeft niet stilgezeten: ,,Ik wil degene zijn die vooroploopt in plaats van achter aansluit.” De Bredanaar profileerde zich als dwarsdenker binnen zijn beroepsgroep.