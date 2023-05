Gravin Eloise reageert geëmotioneerd na uitslag Het perfecte plaatje: 'Tears of joy’

BN'ers steunen Eloise na commotie over badpak in Het perfecte plaatje: ‘Mag dit wel, Jeroen Snel?’

De gravin kreeg een paar weken geleden ook kritiek op een aflevering van het programma. Eloise deed een fotoshoot in een badpak en dat noemde royaltyverslaggever Jeroen Snel een ‘grensgevalletje’. Later zei Snel dat hij daarmee doelde op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook had gezegd over een mannelijke royal.