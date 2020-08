Gravin Eloise snapt ophef over sigaret niet: ‘Ik wil genieten van mijn leven’

Het weekblad spotte de gravin afgelopen week rokend in Amsterdam. Ze verscheen vervolgens op de cover. ‘Dochter Constantijn en Laurentien vliegt uit. Eloise geniet van studentenleven’, stond er in koeienletters op de voorpagina.



Gisteren lieten prins Constantijn en prinses Laurentien al weten niet blij te zijn met de publicatie van de foto. Want hoewel de mediacode niet voor de jonge gravin geldt, begrijpen haar ouders niet dat de foto’s zijn gedeeld met de buitenwereld. ‘Eloise is in eerste plaats een privépersoon met de daarbij behorende rechten op privacy. Wij verwachten dat deze gerespecteerd worden’, reageerden ze in Shownieuws.