Gravin Eloise trekt van leer tegen Marc van der Linden na opmerkingen over broer Claus-Casimir

Het is vandaag niet voor niets nationale broer en zus-dag, lijkt gravin Eloise (18) te hebben gedacht voordat ze via Instagram in de bres sprong voor haar 16-jarige broertje Claus-Casimir. Volgens de dochter van prins Constantijn (50) en prinses Laurentien (54) is de jonge graaf in RTL Boulevard door Marc van der Linden onheus bejegend toen het ging over zijn vertrek naar een kostschool in Schotland. ‘Hoe kan je zo over een jonge jongen praten…’

In de uitzending van RTL Boulevard van afgelopen vrijdag gaat Marc van der Linden in op het nieuws dat graaf Claus-Casimir midden in het schooljaar naar kostschool Gordonstoun in Schotland vertrekt om daar zijn middelbare school af te maken. Marc vindt de tussentijdse overstap van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag naar Gordonstoun opvallend.

Volgens de koningshuisverslaggever zou de overstap te maken kunnen hebben met geruchten over het vermeende gebrek aan discipline bij de jonge graaf. ,,Hij is charmant en ambitieus, maar heeft kwajongensstreken waar je je als ouders zorgen om zou kunnen maken”, stelt Marc aan de desk van het entertainmentprogramma. ,,Dan kan er een moment komen waarop ouders besluiten: als je zo doorgaat ga je naar kostschool. En deze school staat daar juist bekend om, berucht zelfs, dat je daar discipline wordt bijgebracht.”

Het is de bedoeling dat Claus-Casimir twee jaar door zal brengen op de internationale kostschool, waar ook de Britse prins Charles leerling was. De jonge graaf kan er gedurende die tijd zijn webshop Grails Plug blijven bestieren, waar hij diverse merken sneakers verkoopt. Wat Marc betreft kan de webwinkel van Claus-Casimir overigens wel een professionaliseringsslag gebruiken. Niet alles zou even goed gaan.



Volgens Van der Linden is de overstap naar Schotland niet iets dat al langer op de agenda stond: ,,Het is impulsief besloten, anders was hij niet begonnen in Den Haag en nu overgestapt. Ik kan er niet achter komen wat er precies is gebeurd, hoeft ook niet want dat wordt zo’n jongen zijn hele leven nagedragen, maar het gaat niet alleen om die webshop.”

Gravin Eloise zag de uitzending ook en vindt dat de royaltydeskundige te ver gaat in zijn commentaar op haar broer. Het stoort haar vooral dat de royaltydeskundige de indruk wekt dat Claus-Casimir van het lyceum in Den Haag is gestuurd. Ze trekt dan ook opvallend fel van leer. ,,Wat een raar idee om te suggereren dat Claus weggestuurd wordt, terwijl het de leukste en sociaalste jongen is’, aldus Eloise in haar Instagram Stories. ‘Hoe kan je zo over een jonge jongen praten… en niet verwachten dat het hem iets doet. Doe normaal en hou je negatieve mening die op niks gebaseerd is voor je.’

Volledig scherm Gravin Eloise. © Instagram/Eloise van Oranje

Het is niet de eerste keer dat de gravin, woonachtig in Den Haag, zich openhartig roert op Instagram. Eerder besprak Eloise in een live interview op het sociale platform al haar liefdesleven en verklapte ze dat ze haar oom koning Willem-Alexander ‘gewoon Alex’ noemt.

In de YouTube-serie Open Kaart van Robbert Rodenburg ging ze een stapje verder door te stellen dat ze weliswaar geen relatie heeft, maar dat ze het wel ‘heel gezellig’ heeft met iemand en dat moeder Laurentien hem zelfs al heeft ontmoet.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van show & entertainment: