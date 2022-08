Grease voelt anno 2022 toch een beetje vies

‘Woke’ alarm! Door moderne ogen is de evergreen Grease (op Netflix steevast vertaald als ‘pommade’, een woord dat volgens mij zelfs prinses Beatrix niet meer gebruikt) best even schrikken. Ik bedoel: ‘Tell me more, tell me more...did she put up a fight?’ Ofwel, stribbelde ze tegen toen je jezelf op dat mokkel stortte? Ik ga de iconische film straks ook verdedigen, wees gerust. Maar Grease voelt anno nu toch een tikkie vies.