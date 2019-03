Gregory Sedoc gaat programma presenteren voor AVROTROS

De eerste uitzending is 2 april om 21.05 uur op NPO2.



Sedoc nam in 2016 afscheid van de atletiek bij het EK in zijn eigen Amsterdam. Hij was daarna geregeld als analist te zien bij Studio Sport, maar met Sportlab Sedoc maakt hij zijn debuut als presentator.



De serie telt zes afleveringen. Sedoc onderzoekt hoe de huidige generatie topsporters innovaties in sport gebruikt om de beste van de wereld te worden. Hij bezoekt innovatielabs, testcentra en universiteiten en spreekt er met topsporters, trainers en vooraanstaande wetenschappers.