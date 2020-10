Groen licht voor uitreiking Gouden Kalveren

foto Met deze bikinifoto zorgde Kylie Jenner voor een giganti­sche piek op stemsite VS

9:24 Realityster Kylie Jenner (23) lijkt in haar eentje te hebben gezorgd voor een gigantische toename van het aantal nieuwe geregistreerde stemmers in de VS. De halfzus van Kim Kardashian riep haar 196 miljoen volgers maandag met een bikinikiekje op zich te registreren, waarna de website Vote.org 1500 procent meer mensen via Instagram zag binnenkomen dan gemiddeld.