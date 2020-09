Groepje BN’ers achter #ikdoenietmeermee verwijdert video's van Instagram

Geraldine Kemper maakt tv-programma over vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld

21 september Geraldine Kemper volgt voor een nieuw programma op RTL 4 zes vrouwen die door seksueel geweld een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben ontwikkeld. Kemper is blij het programma te maken, want seksueel geweld is volgens haar een enorm taboe. ,,Er wordt weinig over gesproken, terwijl het heel veel gebeurt”