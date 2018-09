Groot Dictee keert terug op Radio 1

Kostuum

Frits Spits, presentator van De Taalstaat, verheugt zich op de nieuwe editie van het Groot Dictee. ,,De spelling moeten we niet belangrijker maken dan hij is", zegt hij. ,,Het is het kostuum van de taal. Het is prettig als dat er netjes uitziet."



De NTR stopt vorig jaar na 26 jaar per direct met het uitzenden van het dictee op televisie. De omroep vond dat het programma over zijn hoogtepunt heen was en noemde de kijkcijfers te laag.