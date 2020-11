Groot nieuws in Sinterklaasjournaal: goedheiligman biedt excuses aan voor verleden

De bewegende zak op de stoomboot was het raadsel dit jaar in het Sinterklaasjournaal. Al snel werd duidelijk dat er iemand in de juten zak zat en er dus een logé in het Pietenhuis verblijft. Gisteren was al te zien dat enkele pieten de zak openden en daar ‘Bernhard het Stoute Kind’ aantroffen.



Vandaag werd duidelijk hoe de jongeman in het Pietenhuis terecht was gekomen. Tijdens een rondleiding langs de schilderijen vertelde Sint aan Dieuwertje dat ze vroeger stoute kinderen meenamen naar Spanje. Inmiddels zijn alle kinderen weer bij hun ouders afgeleverd, alleen Bernhard bevindt zich nog in het Pietenhuis. ,,Dat is de reden dat ik dit jaar thuiswerk. Bernhard het Stoute Kind logeert in het Pietenhuis.”



Presentatrice Dieuwertje Blok schrok enorm van die onthulling. Ze legde de Sint voor dat het meenemen van kinderen heel erg is. ,,Ja, daarom doen we het al tientallen jaren niet meer", vertelde hij indringend. ,,Ik heb er spijt van. Daarom wil ik ook als Sinterklaas mijn oprechte excuses aanbieden voor dat verleden. Er zullen nooit meer stoute kinderen in de zak van Sinterklaas worden gestopt.”