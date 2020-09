Groot verdriet voor Frans en Nicolette probeert op de kleintjes te letten

Oostenrijk­se politie arresteert ‘schandaal­prins’ Ernst August

8 september Prins Ernst August, hoofd van het voormalige koningshuis van Hannover en op papier nog steeds getrouwd met prinses Caroline van Monaco, is maandag gearresteerd in zijn jachthut in het Oostenrijkse Grünau im Almtal. Dat bevestigt de plaatselijke politie vandaag aan de Kronen-Zeitung. Hij wordt onder meer beschuldigd van bedreiging en vernieling.