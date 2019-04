Groothertog Jean (98) van Luxemburg overleden

Jean trouwde in 1953 met prinses Joséphine-Charlotte, zus van de Belgische koningen Boudewijn en Albert II. Samen kregen zij vijf kinderen. In 1964 volgde hij zijn moeder groothertogin Charlotte op als staatshoofd van Luxemburg, een functie die hij tot oktober 2000 vervulde.



Na zijn aftreden trok Jean zich terug op kasteel Fischbach, in het noorden van Luxemburg. Zijn vrouw overleed in 2005 en met het klimmen der jaren nam hij steeds minder deel aan het openbare leven, al was Jean in 2014 wel in Normandië aanwezig voor de grote internationale herdenking van D-Day.