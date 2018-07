Grootste hit Afrojack geboren onder de douche

Afrojack heeft een bijzonder kijkje in de keuken gegeven. In een interview met het Amerikaanse muziekblad Billboard legt de dj en producer uit hoe zijn grootste hit Give Me Everything tot stand kwam. 'Ik stond onder de douche en ik kreeg het idee voor een heel vrolijk, eenvoudig, simpel deuntje.'

Nick van de Wall, beter bekend als Afrojack, was bang het melodietje te vergeten en sprong meteen onder het stromende water vandaan. ,,Ik heb een handdoek omgeslagen en ben meteen naar de studio gegaan. Ik denk dat ik een uur of vijf met enkel een handdoek om in de studio heb gezeten. Maar de instrumentale versie was af."

Vervolgens schakelde Afrojack iemand in om de demo in te zingen en liet die aan Pitbull horen. ,,Hij vond het nummer meteen geweldig. In drie of vier takes stond zijn couplet er goed op."

Pitbull nam contact op met Ne-Yo, die aan de andere kant van de Verenigde Staten zat, en stelde een samenwerking voor. Nog geen halfuur later hadden Afrojack en Pitbull Ne-Yo's vocalen binnen. ,,Binnen een paar dagen hadden we het."