Grote artiesten laten Grammy's links liggen: na The Weeknd zegt nu ook Justin Bieber af

Bieber is genomineerd in vier categorieën, maar was teleurgesteld dat zijn album Changes genomineerd is in de categorie pop. Maar de Sorry-zanger meent dat het een R&B-album is. ‘Ik ben vereerd dat mijn werk wordt erkend. Ik ben een iemand die heel gedetailleerd te werk gaat, met een duidelijk doel voor ogen. Changes is een R&B-plaat en daarom vind ik het heel vreemd dat het niet als zodanig gezien wordt’, liet Bieber op sociale media weten. Ondanks de teleurstelling, is hij dankbaar voor zijn nominaties.