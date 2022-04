Grote Nederlandse artiesten kampen met flinke personeelstekorten: ‘Vaker ziekmeldingen’

,,Ja, dat merk ik zeker”, zegt Diggy Dex. De rapper merkte het vooral toen hij zijn opgeschorte shows in AFAS Live weer wilde hervatten. ,,Die heb je voor 2020 begroot op bepaalde budgetten, maar dan blijkt dat de benodigde mankracht er niet is en dat de prijzen van veel dingen met een derde omhoog geschoten zijn. Dan ga je wel denken: hoe gaan we het doen? Het komt uiteindelijk met wat getrek wel goed, maar je moet wel keuzes maken”, zegt de rapper die met zijn show Ode aan het Leven op 28 mei de Amsterdamse concertzaal aandoet.