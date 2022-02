Grunge-pionier Mark Lanegan overleden op 57-jarige leeftijd

‘Onze geliefde vriend Mark Lanegan is vanmorgen overleden in zijn huis in Killarney, Ierland’, staat in een verklaring op zijn Twitter-account. ‘Een geliefde zanger, songwriter, auteur en muzikant, hij was 57 en laat zijn vrouw Shelley achter. Er is op dit moment geen andere informatie beschikbaar. De familie vraagt iedereen om hun privacy te respecteren.’

Met Screaming Trees stond Mark Lanegan mee aan de wieg van de grunge-beweging. De band scoorde hits als Nearly Lost You en Shadow of the Season. Na de split van de Trees in 2000 bleef hij soloplaten maken, maar werkte hij ook samen met onder meer Queens of the Stone Age. Hij is bijvoorbeeld te horen op hun albums Rated R en hun doorbraakplaat Songs for the Deaf.