Gruwelijke plottwist in Mocro Maffia shockeert kijkers: complottheorieën van hoopvolle fans zijn tevergeefs

spoiler alertDe laatste minuten van de vierde aflevering van het vijfde seizoen van de Videoland-serie Mocro Maffia hebben kijkers in shock achtergelaten. Al dagenlang raken fans van de reeks niet uitgesproken over de gruwelijke plottwist. De makers krijgen complimenten, maar ondertussen regent het ook complottheorieën onder de grote groep liefhebbers van de serie. Let op: in dit artikel staan spoilers. Lees niet verder als je de serie nog wilt bekijken.

Nasrdin Dchar en Achmed Akkabi zijn al vanaf de eerste aflevering van Mocro Maffia een vast onderdeel van de cast. Laatstgenoemde was zelfs betrokken bij de ontwikkeling van de succesreeks van Videoland. Hun karakters Potlood (Dchar) en Paus (Akkabi) staan elkaar vanaf het begin af aan al naar het leven. Zo zijn ze er beiden voor verantwoordelijk dat hun geliefde werd vermoord. Paus schoot zelfs tweemaal in de zwangere buik van de vrouw van Potlood.

Wraak van Potlood

In de aflevering die vrijdag online kwam, is het tijd voor wraak. Potlood moet al een tijd gedwongen samenwerken met Paus, maar zoekt naar een oplossing. Die wordt hem geboden door drugsbaron Tia Alvarez, die wel klaar is met het opvliegende karakter van Paus. Door zijn toedoen staat hun drugshandel te veel in de spotlights door aanslagen en diverse moorden. De rustigere en slimmere Potlood, daar ziet ze het meer mee zitten.



Paus is ondertussen druk met plastische chirurgie en wil zich een nieuw uiterlijk laten aanmeten. In de kliniek waar dit moet gebeuren, vindt de spectaculaire ontknoping in de tweestrijd tussen de kemphanen plaats. Potlood heeft door een handlanger een wapen in een toilet laten verstoppen. Als Paus op de operatietafel ligt, schakelt hij daarmee zijn beveiligers uit.



Uiteindelijk komt Potlood in de operatiekamer waar Paus onder narcose ligt. Daar eist hij alcohol en adrenaline, om vervolgens de medici dood te schieten. Daarna giet Potlood de alcohol over het lichaam van zijn rivaal heen en wekt hij hem met de adrenaline. Kermend van de pijn schiet de drugsbaas omhoog. Als Potlood hem in de ogen kan kijken, schiet hij Paus in het hart. Vervolgens steekt Potlood het lijk in brand en vlucht.

Volledig scherm Achmed Akkabi als Paus. © RTL/Videoland

Complottheorieën over Mocro Maffia

De heftige plottwist waarbij - misschien wel - de hoofdrolspeler om het leven komt, laat kijkers in shock achter. Op de Instagrampagina van Mocro Maffia (met 132.000 volgers behoorlijk populair) regent het reacties. ‘Deze aflevering is echt van een andere aarde’, ‘niet normaal deze aflevering, ik ben gewoon misselijk’ en ‘ik heb gezweet deze aflevering alsof ik een marathon heb gerend’ is een greep uit de vele opmerkingen.



Ondertussen sturen fans ook massaal complottheorieën in, omdat zij niet kunnen geloven dat Paus echt dood is. Zo schrijft iemand: ‘Goed oplettende kijkers weten dat Paus een dubbelganger regelde voor die zogenaamde operatie. Paus komt verrassend terug. De spiegelscène van Paus, kijk goed.’ Weer een ander speculeert dat het een vooropgezet plan was van Paus en Tia Alvarez om te testen of Potlood te vertrouwen is.



Dchar lijkt die hoop in ieder geval de kop in te drukken, blijkt uit zijn woorden bij RTL Boulevard. ,,Er worden hele complottheorieën bedacht dat het niet waar kan zijn. Het is echt een bom wat er gebeurt op social media. Om zo’n belangrijk personage te verliezen in een serie, is echt een groot moment. Iedereen kwam naar de set om er even bij te zijn.”

Opvallend is dat de dood van Paus komt halverwege het vijfde seizoen, terwijl er nog anderhalf seizoen volgt voordat de serie eindigt. Toch gelooft Dchar dat de serie ook zonder het iconische karakter van Paus verder kan. ,,Seizoen twee was het ook zo, toen Muis (Oussama Ahammoud, red.) overleed. Hoe kunnen we nou door zonder Muis? Maar je kan altijd door en daarvoor hebben we een ongelooflijk goed schrijversteam.”

