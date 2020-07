GTST-actrice Faye Bezemer is biseksueel: ‘Wil mezelf niet meer verstoppen’

Bezemer, die tussen 2017 en 2020 de rol van Lana Langeveld speelde in de RTL-soap, maakt nu een film over een man die stiekem een gewei heeft en dit geheimhoudt voor zijn omgeving. Het is een verwijzing naar haar seksualiteit, waarover ze tot nu toe niet open durfde te zijn. Omdat ze dacht dat het niet nodig was. En omdat ze niet klaar was voor de mening van anderen. ‘Ik heb eigenlijk ook een beetje mijn gewei verstopt’, begint de actrice, die als meisje dacht dat iedereen op vrouwen én mannen valt. ‘Ik vond het nooit heftig genoeg om officieel uit de kast te komen, mede omdat ik nog nooit een vriendin heb gehad. Maar hierdoor heb ik hetzelfde gedaan als hoofdpersoon Pohl in de film doet: een deel van mijn identiteit achterhouden.’

Moeilijk flirten

In haar bericht beschrijft Faye uitgebreid met welke aspecten van haar geaardheid ze zelf heeft geworsteld. Hoe ze soms twijfelde of ze verliefd was op vriendinnen, of gewoon heel close was. Hoe mannen biseksualiteit volgens haar vaak aangrijpen om te vragen om een triootje. Hoe moeilijk ze het vindt om te flirten met meisjes, omdat ze ‘altijd al een soort van liefdevoller en zachter met elkaar omgaan’.



En bovendien: hoe andere mensen geneigd zijn haar geaardheid te definiëren, omdat ze gelukkig is met een man en nooit een relatie had met een vrouw. Het zijn hun zaken niet, benadrukt Faye. Ze hoopt anderen te inspireren met haar verhaal.



‘Toen ik het dan allemaal een beetje uitgevogeld had, had ik nooit echt de behoefte om uit de kast te komen’, aldus Bezemer. ‘Omdat ik heel verliefd ben op en heel gelukkig ben met mijn vriend; ik dacht dat het dan niet echt nodig was. Maar ik besef nu dat het juist wel belangrijk is, zeker voor jongeren die tegen hetzelfde aan lopen.’