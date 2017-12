GTST-ster Dilan gaat 'all the way' in seksscène

Droom blinde Holland's Got Talent-finalist komt uit: concert in Doelen

12:40 De ultieme droom van Bob Bullee (64), de blinde Rotterdammer die vorig jaar derde werd bij Holland's Got Talent, is uitgekomen. De vertolker van operaklassiekers en Frank Sinatra-achtig repertoire geeft begin volgend jaar zijn eerste grote concert in De Doelen.