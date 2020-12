Guido Weijers cancelt tour, oudejaarsconference nog niet, Youp overvallen door strenge lockdown

In januari naar Guido Weijers? Er zijn 500 kaartjes, maar je moet wél een negatieve coronatest hebben

9 december Cabaretier Guido Weijers treedt in de tweede helft van januari op voor vijfhonderd man publiek. De show in het Beatrix Theater in Utrecht is een van de dinsdag door premier Mark Rutte aangekondigde proeven waaruit duidelijk moet worden wat er nodig is om meer evenementen door te kunnen laten gaan in coronatijd.