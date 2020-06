Guido Weijers trad op voor meer dan 100 man: ‘Alle regels op een hoop geveegd’

Foto's en video Koningin Máxima gewoon op de fiets naar museum

21:06 Koningin Máxima heeft vanmiddag het heropende Kunstmuseum in Den Haag bezocht. Op de fiets en in een gele outfit was ze komen aanrijden bij het museum in haar eigen stad. Het museum was elf weken gesloten vanwege de corona-epidemie. Net als andere musea mag het Kunstmuseum sinds gisteren weer beperkt bezoekers ontvangen.