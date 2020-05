Guineese zanger Mory Kante (70) van de wereldhit Yéké yéké overleden

Mory Kanté hielp de Afrikaanse en Guineese muziek wereldwijd populair te maken. Van de song Yéké yéké, uitgebracht in 1987, zijn miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer bereikte de top van de hitlijsten in vele landen, waaronder Nederland.



Volgens zijn zoon leed Kanté aan chronische ziekten en reisde hij vaak naar Frankrijk voor een behandeling, ‘maar met het coronavirus was dat niet meer mogelijk’, aldus zijn zoon. ,,We zagen zijn toestand snel verslechteren, maar ik was toch verbaasd, omdat hij al veel slechtere periodes had meegemaakt.”