Guus Meeuwis omver gekegeld en Geer is opdringende fans beu

Volkszanger Tino Martin waagt zich aan de aria O Mio Babbino Caro uit de opera Gianni Schicchi . De vraag is nu: krijgt hij er nieuwe fans bij of jaagt hij zijn huidige groep volgelingen weg?

We blijven nog even bij het tv-programma Beste Zangers. Marco Borsato is helemaal in de wolken met Trijntje Oosterhuis' cover van Zeg Me Wie Je Ziet.