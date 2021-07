Guus Meeuwis over samenwerking met Armin van Buuren: ‘Uitgekomen op kruispunt van onze stijlen’

Hoe komen Armin van Buuren en Guus Meeuwis samen in de studio terecht?

Meeuwis: ,,Via een telefoontje over iets heel anders. We belden elkaar rond een optreden van The Streamers, het ging over de agenda: wanneer kun jij en wanneer niet? Armin wilde wel eens iets voor iemand anders produceren en vroeg tijdens dat gesprek of het mij leuk leek. Maar eigenlijk zweefde het idee van samenwerken al jaren rond. We kennen elkaar al sinds de Olympische Spelen van Vancouver in 2010, waar we optraden in het Holland Heineken House.’’