Guus Meeuwis speelt in 013 net zolang als zijn fans dat willen

Om de lancering van zijn nieuwe album te vieren, gaat Guus Meeuwis in 013 in Tilburg een reeks concerten geven voor 100 mensen. Wanneer de reeks eindigt? Dat bepalen zijn fans.

Deel Zoveel heet het album dat Guus Meeuwis (48) op 31 juli uitbrengt. De titel is niet bedoeld om aan te geven dat de Brabantse zanger in een kwarteeuw de tel is kwijtgeraakt. Het slaat eerder op zijn verlangen om muziek te blijven maken en delen. De dag na het verschijnen van zijn nieuwe plaat opent Meeuwis Club Zoveel, een pop-up club in de grote zaal van 013 in Tilburg.

Met als motto ‘Deel Zoveel, Speel Zoveel’ brengen Meeuwis en zijn band drie avonden per week het nieuwe album ten gehore. Net zolang tot iedereen, die zich heeft ingeschreven voor een kaartje, is geweest. ,,Ik kan niet wachten om te gaan spelen en eindelijk weer het publiek te zien dat dat spelen zo geweldig maakt’’, zegt hij. ,,De onzekere situatie van de afgelopen maanden heb ik zo snel mogelijk om proberen te zetten in positieve energie en nieuwe muziek.’’

Per avond mogen er maximaal honderd fans naar binnen, die zo belooft Meeuwis, met alle égards worden ontvangen. De zaal is ingedeeld in setjes van twee stoelen met een tafeltje, fans kunnen zich via de website van de zanger inschrijven voor de club.

Op het album Deel Zoveel staan dertien nieuwe nummers, waaronder de single Was Jij Maar Hier, die vandaag zijn primeur beleeft.