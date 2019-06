Guus Meeuwis zoent zoon op de mond en Geer neemt chloorbad

Binnenkort landt Patty Brard weer in Amsterdam, voorlopig geniet ze nog even van haar Ibiza met BFF Jazzlyn Imaya.

Kim Lian van der Meij duikt de natuur in. Maar voor wie de klapzoen bedoeld is?

Douwe Bob zet zijn boot in het zonnetje. Wie de boot bestuurt is echter onduidelijk...

Nadat de ‘scheiden-nee-toch-nietgrap’ van de familie Pos in verkeerde aarde viel bij een hoop mensen, hebben de Posjes opnieuw hun grapjas aangetrokken. Is Ilona zwanger??

Miljuschka Witzenhausen hoeft niet lang na te denken over haar bijdrage aan het plussize paspoppendebat : kiss my ass zet de tv-kokkin - trots op haar maat 40-44 - subtiel onder haar naam op Instagram.

Martin Garrix houdt een pizzafeestje in het ziekenhuis, waar hij gisteren is geopereerd aan zijn enkel. Hij maakt er maar het beste van, want in zijn Stories laat hij weten dat hij gek wordt van de pijn nu de verdoving en pijnbestrijding langzaam aan het uitwerken is.