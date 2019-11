Guus Meeuwis: Zonder Het is een Nacht was ik geen zanger geweest

In 1995 was Guus Meeuwis 23, hij studeerde rechten in Tilburg en had een nummer 1-hit. Net als iedere student ontving hij studiefinanciering, een toelage die alleen werd verstrekt als je maximaal 2500 gulden per maand bijverdiende. Meeuwis had geen flauw idee van royalty’s en belde de auteursorganisatie BumaStemra. ,,Wat ik met die studiefinanciering aan moest’’, vertelt hij. ,,Het antwoord was: we weten nog niet precies wat er wordt uitbetaald, maar zeg die studiefinanciering maar op.’’