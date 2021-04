Guy Pearce gaat Carice regisseren in psychologische thriller

Guy Pearce gaat weer samenwerken met zijn vriendin Carice van Houten. De 53-jarige ster, bekend van films als Memento en Brimstone , maakt binnenkort zijn regiedebuut met de psychologische thriller Poor Boy . Het is de bedoeling dat Van Houten een rol in deze film gaat spelen.

Dat vertelt Pearce in een interview met het Australische blad Who dat gisteren is gepubliceerd. ..Carice is een geweldige actrice en elke keer dat ik met haar werk, is een geweldige ervaring”, stelt de Hollywood-ster. ,,Ik hoop dat ik haar binnenkort kan regisseren.”

Het is nog niet bekend wanneer de opnames van start gaan. Poor Boy vertelt over een jongen van zeven die er achter komt dat hij mogelijk niet de jongen is die hij dacht dat hij was. Pearce speelt zelf ook een van de rollen.

De twee acteurs leerden elkaar kennen op de set van de western Brimstone van regisseur Martin Koolhoven. Zij hebben samen een zoontje, Monte, van 4 jaar oud. Pearce woont grotendeels in Amsterdam met Van Houten, vertelt hij in het interview met Who: ,,Monte gaat nu naar de kleuterschool, en we hebben een fijn leven samen. Maar ik leef nog steeds met één been in Australië en dat zal ik nooit opgeven.”