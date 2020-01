Hadewych Minis: Ik heb tegenwoordig niet zoveel sjans meer

,,Vroeger werd over een goed liedje uit ons eigen land nog weleens gezegd: ‘Dat is on-Nederlands goed’. Die terminologie wil ik het liefst voorgoed begraven. Er is zóveel en het is zó goed! Toen ik met de muzikanten van het Matangi Quartet sprak over de mogelijke keuzes voor deze voorstelling, bleken de mogelijkheden eindeloos. Zelfs toen we ons beperkten tot alleen vrouwelijke vertolkers.



,,Uiteindelijk heb ik over de selectie bijna anderhalf jaar gedaan. Het werd kill your darlings in het kwadraat. Sommige songs zijn zulke parels, maar juist daardoor niet bruikbaar voor de voorstelling. Ik wilde heel graag Frédérique Spigts Mijn hart kan dat niet aan, maar dat bleek niet te doen. Ik kon geen nieuwe twist bedenken. Frédériques versie is de definitieve.



,,Voor Nobody’s Wife van Anouk vonden we gelukkig wel een oplossing. Niet vanuit de gedachte dat we het beter kunnen, maar wel als een ode. Een nieuwe jas voor een bekend nummer. Hetzelfde gold voor Roxeanne Hazes’ Ik was toch je meisje. Een absurd goed nummer maar het lied vond het leuk om zich in een nieuw, meer klassiek bedje te laten leggen.